Bitcoin ve Ethereum Long Vade Yatırımları İçin Fırsatlar Sunuyor

BİTGET platformunun baş analisti Ryan Lee, kripto para birimleri bitcoin ve ethereuma dair değerlendirmelerde bulundu. Lee, "Bitcoin ve Ethereum uzun vadeli yatırımcıları için fırtına sonrası güçlenme dönemi olacak. Bu durumda, piyasa yeniden temellere dayalı, kurumsal katılımın desteklediği bir toparlanma evresine girebilir" diye konuştu.

Bitget platformunun baş analisti Ryan Lee, "25 baz puanlık faiz indirimi zaten fiyatlanmıştı, ancak Powell'ın Aralık ayında yalnızca bir ek indirim sinyali vermesi ve bunu da hükümetin kapanma riski ile ticaret tarifelerindeki belirsizliklere bağlaması, riskli varlıklarda hızlı bir yeniden fiyatlama süreci başlattı" dedi.

Lee, "Kripto, 'fiyat zayıflığına karşı yüksek beta koruma aracı' rolünü kısa vadede zayıflattı. Artık olgunlaşan kripto piyasası kaldıraçlı bir risk varlığı gibi davranılıyor. Bu nedenle hisse senetlerindeki dalgalanmalar kriptoya birebir yansıyor. Son 19 milyar dolarlık tasfiye dalgası, düşük likiditeyle birleşen algoritmik işlemlerin düşüş momentumunu nasıl büyütebildiğini bir kez daha ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Lee, "Eğer Aralık verileri dezenflasyonun devam ettiğini teyit ederse, Bitcoin ve Ethereum'un uzun vadeli yatırımcıları bu süreçten güçlenerek çıkabilir. Bu durumda, piyasa yeniden temellere dayalı, kurumsal katılımın desteklediği bir toparlanma evresine girebilir" diye konuştu.