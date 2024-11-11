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Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı

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Kripto varlıklar, Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan indirmesi sonrasında bu hafta başında rekor tazeledi. Bitcoin, tarihinde ilk kez 85 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak rekor kırdı.

Donald Trump'ın başkan seçilmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı, haftanın ilk gününde kripto varlık piyasalarında büyük yükselişe yol açtı. Bitcoin, Trump'ın kripto para yanlısı politikalar izleyebileceğine ilişkin beklentiler üzerine 85 bin 500 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Bugün 86 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin fiyat son 1 ayda yüzde 17'den, yıl başından bu yana da yüzde 95'ten fazla yükselmiş oldu.

KİRPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Öte yandan, Bitcoin'deki değer artışı diğer kripto varlık birimlerini de olumlu yönde etkiledi. Piyasadaki değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 27'den fazla değer kazanarak, 3 aydır ilk kez 3 bin 300 doların üzerine yükseldi. Alternatif kripto para birimi olan Dogecoin ise 0,32 dolar ile son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Kripto varlık endüstrisi, kripto varlık yanlısı kongre adaylarını desteklemek amacıyla 119 milyon dolardan fazla para harcaması gerçekleştirmişti. Uzmanlar, Cumhuriyetçilerin ABD'de her iki meclisi de kontrol edeceğini kaydederek, bu durumun kripto dünyası için yatırımcılar tarafından olumlu etki bıraktığını belirtti. Bu durumda kripto varlık piyasasındaki yükselişin sürmesi bekleniyor.

Bitcoin tarihinde ilk kez 85 bin doları aştı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVolkan Çolak:

para yatirmadigima çok pişman oldum vuran iyi vurdu şaka gibi %100 iş işten geçti bulaşmayın

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