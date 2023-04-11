Bitcoin'de 10 ay sonra bir ilk! 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı

En büyük kripto para birimi Bitcoin, 10 ay aranın ardından ilk kez 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bitcoin son 24 saatte yüzde 6'lık değer kazancı yaşarken ikinci en büyük dijital varlık olan Ethereum ise yüzde 3,1'lik artışla 1.918 dolardan işlem görüyor. Elon Musk'un Twitter logosunu değiştirmesi sonrası dalgalanma yaşanan Dogecoin'de ise yüzde 1,8'lik artış görüldü.

En büyük kripto para birimi Bitcoin'in yükselişi sürüyor. Bitcoin 10 ay aranın ardından tekrar 30 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre, Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'lık değer kazancı yaşadı. Son bir haftadaki değer kazancı yüzde 7,8'i buldu. Bitcoin'in piyasada değeri 579,7 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

FAİZ BEKLENTİSİ SONRASI YÜKSELİŞ

Bitcoin'in fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım döngüsünü bankacılık krizi nedeniyle sonlandıracağı beklentisinin yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklardaki iştahını artıracağı öngörüsü sonucu yükseliş kaydetti.

HAFTALIK KAZANÇ YÜZDE 5,9

İkinci en büyük dijital varlık olan Ethereum, 24 saatte yüzde 3,1'lik artışla 1.918 dolardan işlem görüyor. Ethereum'daki haftalık kazanç yüzde 5,9 oldu.

DOGECOIN YÜKSELİŞTE

Geçen hafta Elon Musk'un Twitter logosunu değiştirmesi sonrası dalgalanma yaşanan Dogecoin ise yüzde 1,8 artışla 0,084 dolardan işlem gördü. Dogecoin'de son bir haftada yüzde 12,1 düşüş görüldü. Bir diğer alt coin XRP ise yüzde 4 artışla 0,52 dolar seviyesinde. Haftalık kazanç yüzde 5,3 seviyesinde.

FED FAİZ ARTIŞLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından yarın açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'in gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor. Geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın 236 binle beklentilere paralel gelmesiyle Fed'in mayısta da faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in mayıs sonrasında izleyeceği politikalara ilişkin belirsizlikler güçlü kalmayı sürdürürken, cuma günü JP Morgan, Wells Fargo ve Citibank gibi bankalarla hızlanacak bilanço sezonunun söz konusu beklentilere ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği tahmin ediliyor. Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti.