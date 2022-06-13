Bitcoin çakıldı! Kripto para borsası Binance çekim işlemlerini durdurdu

Bitcoin'deki düşüş devam ederken kripto para sahiplerini tedirgin eden bir gelişme yaşandı. Ünlü kripto para borsası Binance'de Bitcoin çekim işlemlerinin askıya alınması paniğe neden oldu. Binance CEO'su konuya ilişkin açıklama yaptı.

"ÇEKİMLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU"

Binance'dan yapılan açıklamada, "Binance zincir üzerinde takılı kalan bir işlemden dolayı BTC ağındaki Bitcoin çekimlerini geçici olarak durdurdu" ifadelerine yer verildi. Binance CEO'su ise sorunun 30 dakika içinde çözülmesinin beklendiğini bildirdi.

"FONLAR GÜVENDE"

Binance CEO'su Changpeng Zhao, BTC çekim işlemlerinin askıya alınmasına zincirleme bir işlemin neden olduğunu, bir birikimden kaynaklandığını ve kullanıcıların fonlarının güvende olduğunu söyledi.

"SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Binance sorunun yarım saatten uzun sürmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. Binance CEO'su Zhao "Ekibimiz sorunu çözmek için çalışıyor ve yakında daha fazla detay paylaşacağız. Çalışma devam ederken, diğer ağlar üzerinden BTC çekmeye devam edebilirsiniz" dedi.

ARALIK 2020'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Kripto para piyasası haftaya ağır kayıplarla başladı. Dünyadaki en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in değeri 23 bin 953 dolara inerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin'in sadece son 24 saatteki değer kaybı yaklaşık yüzde 13. Bitcoin, Mart ayında 49 bin dolardı.