Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,50 düşüşle 17.420 puandan başladı. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi ve Fed toplantı tutanakları takip ediliyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,50 düşüşle 17.420,00 puandan başladı.

Dün yatay seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,02 azalışla 17.507,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.482,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,50 azalışla 17.420,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlerken bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

Analistler, 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.200 puanın destek, 17.500 ve 17.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

Trump'ın ilhak planı NATO Zirvesi'ndeki lideri fena kızdırdı
Emekli imamdan yürekleri ısıtan karar: Minare yıkımı onlar için ertelendi

Minare yıkımı onlar için ertelendi
Rutte'nin Ankara halkına mesajı var: Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım

NATO Genel Sekreteri Rutte'nin Ankara halkına özel bir mesajı var
NATO Zirvesi'nde Türkiye ve İngiltere'den tarihi anlaşma! Detayları gizli tutulacak

Avrupa'nın süper gücü ile anlaşma tamam! Detayları sır gibi saklanacak
Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
ABD-İran gerilimi piyasaları sarstı! Petrolde sert yükseliş, altında düşüş

Kimse bunu beklemiyordu! Piyasalarda taşlar yerinden oynadı