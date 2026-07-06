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VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,10 düşüşle 17.428 puandan başladı. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerindeki düşüşler etkili olurken, yatırımcıların risk algısı devam ediyor. Analistler, yurt içi ve yurt dışı veri gündemine dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,10 düşüşle 17.428,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,48 azalışla 17.445,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 17.461,00 puandan işlem gördü.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 azalışla 17.428,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki düşüşlerin etkisiyle haftaya karışık bir seyirle başlarken, yatırımcıların risk algısı varlığını koruyor.

Öte yandan Beyaz Saray açıklamasına göre, ABD Başkanı Donlad Trump Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi görüşmeleri için salı günü Ankara'ya ulaşacak.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.400 ve 17.300 puanın destek, 17.500 ve 17.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
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