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BIST 30 Nisan Vadeli Kontratı Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 10.620,00 puandan başladı. Küresel piyasalarda ABD'nin tarifeleri etkili olurken, gözler bugün Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 10.620,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.620,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,3 azalışla 10.592,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 10.614,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürürken, gözler bugün ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.750 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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