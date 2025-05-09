'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişini Sürdürüyor

BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişini Sürdürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda haziran vadeli BIST 30 endeks kontratı, güne 10.620,00 puandan başladı ve normal seansı %2,2 artışla 10.620,00 puandan tamamladı. Endeks, akşam seansında 10.625,00 puana yükseldi. Bugünkü sanayi üretimi verisi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne önceki kapanışa paralel 10.620,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2,2 artışla 10.620,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 10.625,00 puana çıktı.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 10.620,00 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.750 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.