Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana yükseldi; toplam işlem hacmi 49,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,35 kazanırken ulaştırma yüzde 3,81 ile en çok değer kazanan, finansal kiralama faktoring yüzde 4,02 ile en fazla düşen oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,70 değer kazanarak 10.834,94 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,38 puan ve yüzde 0,70 artışla 10.834,94 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 49,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,81 ile ulaştırma, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran görüşmelerine ilişkin iyimserlikle gerileyen petrol fiyatları risk iştahını desteklerken ABD'de devam eden seçim sürecine ve yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izleniyor.

Analistler, günün geri kalanında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 347 sitede yayınlandı.
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşkına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz

Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı
Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu

Kadir Ezildi’nin programı ekranda yok! Yerine gelecek isim belli oldu
Mudurnu'da kahvehanede ilginç kural! Küfür eden masadaki herkese çay ısmarlıyor

Ağzını bozan bütün masaya çay ısmarlıyor! Duvarlara astı
Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Metin Hara'dan Adriana Lima ile ilgili iddialara yanıt: Bu sözler bana ait değil

Metin Hara'dan ilgili iddialara tepki: Bu sözler bana ait değil
Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi

Bu gözlüğü takan askerler tek tek ölecekti! Son anda fark edildi
Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu

Aynı adamı ikinci kez denedi! İlkinden farkı olmadı