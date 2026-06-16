Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.532,86 puana çıktı.

Dün 14.446,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,44 puan ve yüzde 0,25 artışla 14.482,86 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,44 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 14.532,86 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.459,35 puanı, en yüksek 14.540,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,10 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,64 ve teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 39'u geriledi, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 340 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,19, bileşik getirisi yüzde 41,83 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1600, sterlin/dolar paritesi 1,3420 ve dolar/yen paritesi 160,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,3000 liradan, avro 53,7590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 340 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 azalışla 81 dolardan işlem görüyor.