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BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,45 artışla 11.895,63 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 52,81 puan ve yüzde 0,45 artışla 11.895,63 puana yükseldi. Endekste 62 hisse değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 3,56, hizmetler endeksi yüzde 0,76 artış gösterdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,45 değer kazanarak 11.895,63 puana yükseldi.

Cuma günü 11.842,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 34,05 puan ve yüzde 0,29 azalışla 11.808,77 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,81 puan ve yüzde 0,45 yükselişle 11.895,63 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.735,91, en yüksek 11.951,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,76, sanayi endeksi yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 3,56 ve mali endeks yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 62'si yükselirken 36'sı düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Tüpraş ile Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 858 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,3489 ve dolar/yen paritesi 159,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3865 liradan, avro 55,5224 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,54 azalışla 3 bin 858 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 95,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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