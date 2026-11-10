BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 11.764,15 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 değer kazanarak 11.764,15 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,48 puan ve yüzde 0,44 artışla 11.764,15 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 71,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,50 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,86 ile iletişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,23 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran geriliminin azalabileceğine ilişkin beklentilerle Brent petrolün 90 doların altına gerilemesi ve teknoloji hisselerindeki toparlanmayla pozitif seyrederken yatırımcılar ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izlerken şirketler tarafında Emlak Katılım; Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankasını devralma sürecini tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA