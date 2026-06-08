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Piyasalarda gün ortası

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 13.656,10 puana indi. En çok işlem gören hisseler ASELSAN, Katılımevim, Astor Enerji, Sasa Polyester ve Akbank oldu. Dolar 46,10 TL, avro 53,12 TL seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 13.656,10 puana geriledi.

Cuma günü 13.694,19 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,03 puan ve yüzde 0,76 azalışla 13.590,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,09 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 13.656,10 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.580,41 puanı, en yüksek 13.754,73 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,83, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken mali endeks yüzde 0,33 ve teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 26'sı yükselirken 71'i düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, Astor Enerji, Sasa Polyester ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 290 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1510, sterlin/dolar paritesi 1,3320 ve dolar/yen paritesi 160 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,1040 liradan, avro 53,1200 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 290 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,2 artışla 95,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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