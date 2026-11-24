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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 11.085,14 puana geriledi.

Dün 11.104,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 7,04 puan ve yüzde 0,06 artışla 11.111,42 puana yükselerek başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,24 puan ve yüzde 0,17 azalışla 11.085,14 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.039,20, en yüksek 11.148,01 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,51, teknoloji endeksi yüzde 0,13 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve mali endeks yüzde 0,51 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 54'ü düştü, 5'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Garanti BBVA ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 624 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,43, bileşik getirisi yüzde 39,75 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0933, sterlin/dolar paritesi 1,3065 ve dolar/yen paritesi 159,55 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,6277 liradan, avro 55,4455 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,31 düşüşle 3 bin 624 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 düşüşle 89,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA