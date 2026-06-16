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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.532,86 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazanırken, en çok yükselen sektör madencilik oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,60 değer kazanarak 14.532,86 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,44 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 14.532,86 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 89,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,59 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 1,05 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasına ilişkin ayrıntıların henüz netleşmemesi nedeniyle karışık bir seyir izliyor.

Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişe yeniden başlanmasına ilişkin güven ortamının tesis edilmesinin haftalar sürebileceğine yönelik tahminler, piyasalarda temkinli görünümün sürmesine neden oluyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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