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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 310,19 puan azalarak 10.655,74 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,76 puan ve yüzde 0,13 azalışla 10.951,16 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.649,50 puanı, en yüksek 10.969,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,83 değer kaybederek 10.655,74 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 398,06 puan ve yüzde 2,89 azalışla 13.364,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 2,41, hizmetler endeksi yüzde 2,57, teknoloji endeksi yüzde 2,72 ve mali endeks yüzde 3,40 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'i prim yaptı, 95'i geriledi. ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 461 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 3 bin 461 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 2,1 düşüşle 6 milyon 10 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,06, bileşik getirisi yüzde 40,49 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 50,5177, satışta 50,7201 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 50,5022, satışta 50,7046 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0938, sterlin/dolar paritesi 1,3063 ve dolar/yen paritesi 159,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da Brent petrolün ocak vadeli varili ise yüzde 2,4 artışla 94,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA