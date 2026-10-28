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BIST 100 günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul'da günü yüzde 0,13'lük kazançla 11.165,44 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 14,40 puan artarken işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu, bankacılık endeksi yüzde 1,60 geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kazanarak 11.165,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,40 puan artarken toplam işlem hacmi 49,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,60, holding endeksi ise yüzde 1,47 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif seyrederken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Bugün borsada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

Borsada 29 Ekim Çarşamba günü ise işlem gerçekleşmeyecek olup, bugünkü işlemlerin takası 2 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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