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Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 14.121,83 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, iletişim sektörü en çok kaybettiren oldu. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi izleniyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.121,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 188 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,95 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,96 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, karışık bir seyir izleniyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid bin Muhammed el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Katar'da İranlı temsilcilerle değil arabulucularla bir araya geleceğini bildirdi.

Bununla birlikte, yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre Türkiye'de işsizlik oranı mayısta bir önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.

Analistler, yarın yurt içinde imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, büyük merkez bankalarının başkanlarının açıklamaları ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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