Haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, küresel piyasalarda ABD-İran görüşmelerine ilişkin belirsizlik risk iştahını düşürüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında mutabakat sağlanması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik gelişmelere karşın, görüşmelere ilişkin çelişkili haber akışı ve bazı piyasalardaki tatiller nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD-İran görüşmelerinin iptal edildiğini duyurulması küresel piyasalardaki risk iştahı üzerinde yeni bir baskı olarak öne çıktı.

Analistler, piyasaların anlık gelişmelerle ABD ve İran arasında sağlanabilecek bir çözümün bir andan bozulabileceğini test ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini, yurt dışında ise ABD'de piyasaların kapalı olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı

Esrarengiz köyde korku dolu anlar! Bir anda karşılarına çıktı
Dünya Kupası'nda büyük şok! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

6-0'lık galibiyete gölge düştü! Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
Mauro Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde

Icardi icralık oldu! Yıllık kirası servet değerinde
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu

İlk kez dışarı çıkınca kendini göle vurdu, sandalla peşine düştüler
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı
Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var

Bu manzaraya bir arı neden oldu! Ölü ve yaralılar var