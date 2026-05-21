Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 848,13 puan azalarak 13.163,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 28,05 puan ve yüzde 0,20 artışla 14.040,06 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.163,88 puanı, en yüksek 14.063,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 929,34 puan ve yüzde 5,82 azalışla 15.051,91 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 4,76, hizmetler endeksi yüzde 5,71, sanayi endeksi yüzde 6,15 ve mali endeks yüzde 6,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 2'si prim yaptı, 98'i geriledi. Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Sasa Polyester, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 503 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 503 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 milyon 606 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,79, bileşik getirisi yüzde 43,75 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,4958, satışta 45,6781 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,4771, satışta 45,6593 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1585, sterlin/dolar paritesi 1,3400 ve dolar/yen paritesi 159,246 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 104,8 dolardan işlem görüyor.