Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,82 artışla 14.827,35 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. En çok kazandıran sektör yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring olurken, bilişim tek kaybettiren sektör oldu. Küresel piyasalarda Fed faiz kararı ve ABD-İran mutabakatı etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,19 puan artarken, toplam işlem hacmi 202,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,59, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,60 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 2,74 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesinin oluşturduğu negatif etkilere karşın ABD ile İran arasında imzalanan mutabakata ilişkin haber akışının desteğiyle pozitif seyrediyor.

Fed, yeni Başkan Kevin Warsh liderliğinde düzenlenen ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutarken, projeksiyonlar 2026'da faiz artırımı ihtimaline işaret etti. Warsh, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini belirterek fiyat istikrarı konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Analistler, ileriye dönük yönlendirmeden kaçınılmasının belirsizliği artırdığını ancak açıklamaların sıkı para politikası duruşunu desteklediğini bildirdi.

Jeopolitik tarafta ise ABD ile İran arasında savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik mutabakat zaptı İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonunun takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ve Çin'de piyasaların kapalı olacağını, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve İngiltere'de perakende satış verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.900 ve 15.000 puanın direnç, 14.700 ve 14.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İBB davasında 9 sanık için tahliye kararı

İBB davasında çok sayıda isim için tahliye kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Fildişi Sahili'ne tarihi maç öncesi şok! Wahi'yi ülkeye almadılar

Kupada oynayacakları tarihi maç öncesi deprem etkisi yaratan gelişme
Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

TBMM'ye gönderildi! 12 isim arasında Özgür Özel de var
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi

Motorun kaputundan resmen servet çıktı
Attan düşen jokey Gökhan Kocakaya, hastaneye sevk edildi! İşte son durumu

Başkentte korku dolu anlar! Usta jokey attan düştü, işte son durumu
Türkiye'nin ağlarken tanıdığı minik taraftarımız Paraguay maçından umutlu

Türkiye onu ağlarken tanıdı, minik taraftarımızdan mesaj var
Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle