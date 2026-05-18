Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,35 değer kaybederek 14.029,54 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 1,76 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,48 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,41 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-İran hattında Hürmüz Boğazı'na ilişkin haber akışı petrol fiyatları üzerinden risk algısını şekillendirirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon ve merkez bankalarının faiz patikasına etkilerine yönelik endişelerle negatif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 85,8'e çıktı. İşsizlik oranı ise bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, yarın yurt içinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve sanayi üretimi, İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.