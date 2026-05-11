Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 artarak 15.105,38 puana yükseldi. Güne 15.025,99 puandan başlayan endeks, en düşük 14.991,66 puanı görürken en yüksek 15.129,35 puana ulaştı. Sanayi ve teknoloji endeksleri değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 15.105,38 puana yükseldi.

Cuma günü 15.025,99 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 36,66 puan ve yüzde 0,24 azalışla 15.025,99 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,73 puan ve yüzde 0,28 yükselişle 15.105,38 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.991,66 puanı, en yüksek 15.129,35 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 0,90 ve hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandıç. Mali endeks ise yüzde 0,69 değer değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükseldi, 36'sı düştü. Bir tanesi ise yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, ASELSAN ile Şişecam oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 660 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,86, bileşik getirisi yüzde 41,44 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,3840 liradan, avro 53,4410 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,3 azalışla 4 bin 660 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 3,1 artışla 101,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı

Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı da aynı ilimizde karantinada

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da casusluk yapan bir kişi idam edildi

Komşuda casusun kalemi kırıldı
Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin takılar yüzünden hareket edemedi

Vanlı iş adamı ile fenomen evlendi! Gelin yürümekte zorlandı
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü

Esrarengiz infaz! İfşa ettiği gizli bilgi çobanın sonu oldu
Yüksek ses tartışmasında can veren esnafın cenazesi çekici üstünde taşındı

Görüntü Türkiye'den! Görenler bir daha baktı

İran'da casusluk yapan bir kişi idam edildi

Komşuda casusun kalemi kırıldı
Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar

Icardi'ye sürpriz talip! Giderse yer yerinden oynar
Trump'ın 'Gold Card' projesi çöktü! İlk yılda yalnızca 338 kişi başvurdu

Trump'ın "dahiyane" projesi çöktü