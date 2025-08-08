BIST 100 Endeksi Temmuz'da Yatırımcısına En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında yatırımcısına en yüksek aylık reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu açıkladı.

TÜİK, Temmuz 2025 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,75, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,40 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 3,68, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,79, avro yüzde 1,47 ve dolar yüzde 0,17 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; külçe altın yüzde 0,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 3,34, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,46 ve avro yüzde 1,15 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

DİBS, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,25 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Dolar TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0,43 oranında yatırımcısına en az reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,87 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,26 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,17, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 15,46, avro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 1,59 ve BIST 100 endeksi yüzde 23,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 7,39 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; avro yüzde 1,35, DİBS yüzde 4,88, dolar yüzde 8,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 28,54 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.