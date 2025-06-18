BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 1,23 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kaybederek 9.224,59 puana geriledi.

Dün 9.339,59 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,94 puan azalışla 9.310,65 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,0 puan ve yüzde 1,23 değer kaybederek 9.224,59 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.208,70, en yüksek 9.330,64 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,8, mali endeks yüzde 0,7, teknoloji endeksi yüzde 0,8 ve hizmetler endeksi yüzde 1,9 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken 82'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Akbank ile ASELSAN oldu

Altının ons fiyatı 3 bin 378 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,40, bileşik getirisi de yüzde 43,28 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1500, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 144,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,5410 liradan, avro 45,4880 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 378 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,4 azalışla 74,7 dolardan işlem görüyor.