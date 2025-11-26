Haberler

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yüzde 0,59 Değer Kazandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 artışla 10.920,85 puana yükseldi. İşlem hacminin 53,5 milyar lira olduğu gün boyunca kimya petrol plastik sektörü en çok kazanan olurken, spor sektörü en çok kaybeden oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,59 değer kazanarak 10.920,85 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,68 puan ve yüzde 0,59 artışla 10.920,85 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 53,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,4 ile kimya petrol plastik, en çok düşen ise yüzde 3,68 ile spor olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle risk iştahı artarken BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarındaki pozitif seyre paralel günün ilk yarısını alıcılı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvurular ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

