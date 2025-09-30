BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,43 değer kaybederek 11.001,16 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,96 puan ve yüzde 0,43 azalışla 11.001,16 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 2,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok düşen yüzde 8,11 ile finansa kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarına paralel günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olurken, ihracatı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azalarak 21 milyar 729 milyon dolara, ithalatı yüzde 3,9 gerileyerek 25 milyar 940 milyon dolara düştü. Dış ticaret açığı 4 milyar 211 milyon dolara geriledi.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.