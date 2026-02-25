Haberler

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak

Güncelleme:
BIST 100 endeksinde gerçekleşen yüzde 2'lik değişim nedeniyle Pay Piyasasında açığa satış işlemlerine yönelik olarak yukarı adım kuralı uygulanacak. Borsa İstanbul, bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurdu.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2'lik değişim nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.02.55 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değeri eksi yüzde 2 aşması sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
