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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 değer kaybederek 11.085,14 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,24 puan ve yüzde 0,17 azalışla 11.085,14 puana indi.

Toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,36 ile ticaret, en fazla kaybeden ise yüzde 3,88 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 puanın destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA