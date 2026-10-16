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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,37 düşüşle 11.662,98 puana geriledi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında önceki kapanışa göre 407,19 puan ve yüzde 3,37 azalışla 11.662,98 puana geriledi. Günün ilk yarısında BIST 100'e dahil hisselerin tümü gerilerken sanayi endeksi yüzde 4,35, teknoloji endeksi yüzde 4,13 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,37 değer kaybederek 11.662,98 puana geriledi.

Dün günü 12.070,17 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 174,09 puan ve yüzde 1,44 azalışla 11.896,08 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 407,19 puan ve yüzde 3,37 azalışla 11.662,98 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.659,87 puanı, en yüksek 11.905,80 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 3,33, sanayi endeksi yüzde 4,35, teknoloji endeksi yüzde 4,13 ve mali endeks yüzde 2,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerin tümü geriledi. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 177 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,10, bileşik getirisi yüzde 39,36 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 157,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, avro 55,7840 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 4 bin 177 dolardan, aralık vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,3 azalışla 105,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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