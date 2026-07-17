Haberler

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybederek 13.992,64 puana geriledi. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, küresel piyasalardaki olumsuz hava ve jeopolitik riskler etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,81 değer kaybederek 13.992,64 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 258,6 puan ve yüzde 1,81 düşüşle 13.992,64 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 77,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,18, holding endeksi ise yüzde 0,49 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,58 ile tekstil deri, en fazla kaybeden ise yüzde 9,19 ile finansal kiralama faktoring oldu. Küresel piyasalar, teknoloji ve çip üreten şirketlerin hisselerinde görülen derin satış baskısı ve Orta Doğu'da ABD-İran arasında tırmanarak devam eden karşılıklı saldırıların etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.850 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

Çorum'u sevemeyen ünlü süperstar 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti
Bir anda yerle bir oldular! Çok sayıda kişi enkaz altında kaldı

Onlar kaçtı, toz bulutu peşlerini bırakmadı! Saniyeler sonrası korkunç
Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheliden 17'si yakalandı

Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu kez yöneticiler gözaltında
Mide bulandıran görüntü! Genç kadın tuvalete girince fark etti

Duş almaya girdiğinde fark etti! Görüntü ortalığı fena karıştırdı