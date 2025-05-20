BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kaybetti

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,01 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 azalarak 9.571,08 puana geriledi. Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi düştü. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 değer kaybederek 9.571,08 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,28 puan ve yüzde 1,01 azalışla 9.571,08 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 51,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,33 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,53 düştü.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,61 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret partnerleriyle devam eden tarife müzakereleri ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik arabulucu rolü yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik iyimserlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 seviyelerinin destek, 9.700 ve 9.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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