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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana yükseldi

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BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi. Aynı dönemde bankacılık endeksi yüzde 2,60 değer kaybetti, toplam işlem hacmi 46,0 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 değer kazanarak 11.001,00 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,33 puan ve yüzde 0,36 artışla 11.001,00 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46,0 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,60 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,64 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Yurt içinde açıklanan verilere göre enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,58, yıllık bazda yüzde 29,77 oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puanın direnç, 10.900 ve 10.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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