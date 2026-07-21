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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 14.039,81 puana indi. İşlem hacmi 81,2 milyar lira olurken madencilik sektörü yükseldi, finansal kiralama faktoring geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 14.039,81 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 31,17 puan ve yüzde 0,22 azalışla 14.039,81 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,70 ile madencilik, en fazla kaybeden ise yüzde 8,93 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, çip hisselerindeki yükseliş ve ABD ile İran arasında anlaşma olabileceğine dair öngörülerin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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