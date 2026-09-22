Haberler

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15 düşüşle 13.317,29 puana geriledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi. Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazandı, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 13.317,29 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.317,29 puana indi.

Toplam işlem hacmi 64,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,60 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,14 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 model araçlarla yola çıkmıştı! Otobüs firması 3 ay sonra kapandı

Milyonluk araçlarla yola çıktı! Otobüs firması sadece 3 ay dayanabildi
İstanbul-Ağrı seferini yapan otobüs bariyerlere çarpıp şarampole uçtu! Amasya'da 24 kişi yaralandı

İstanbul'dan Ağrı'ya giden otobüs şarampole uçtu! 24 kişi yaralı
İngiltere'den Suudi Arabistan'a 'Husi' desteği

Terlikli savaşçılara karşı Suudilere 'süreli' destek
Yurt önündeki durakta 2 el ateş! Aksaray'da halk otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, durumu ağır

Yolcu yüzünden çıkan kavgada 2 el ateş! Şoför yere yığıldı
Dükkanı içeriden kilitliydi, telefonu açmadı! Eskişehir'de ölü sanılan esnaf sanayiden çıktı

İtfaiye kapıyı kırmak üzereydi! Esnafın cevabı ekipleri şaşırttı
FETÖ'de evlilikler de 'örgüt kriterine' göre! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu, 9 gözaltı

Örgüt kriterine göre izdivaç! Fotoğraflı aday havuzu deşifre oldu
Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü

Kız yurduna gece baskını! Müdür gördükleri karşısında şaşkına döndü