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Piyasalarda gün ortası

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 artışla 14.006,59 puana çıktı. Teknoloji endeksi yüzde 1,77 ile en çok yükselen sektör oldu. Altın ons fiyatı 4.116 dolar, Brent petrol varili 91,4 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 değer kazanarak 14.006,59 puana çıktı.

Dün 13.974,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,25 puan ve yüzde 0,26 artışla 14.010,38 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,45 puan ve yüzde 0,23 artışla 14.006,59 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.929,87 puanı, en yüksek 14.039,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,17, teknoloji endeksi yüzde 1,77 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken 36'sı düştü, 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji ile Tüpraş oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 116 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1406, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 163,03 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,2200 liradan, avro 53,8960 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 116 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,4 artışla 91,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz
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