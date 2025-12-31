Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,67 artışla 11.294,83 puana yükseldi. Bankacılık endeksi değer kazanırken, holding endeksi değer kaybetti. Küresel piyasalar düşük işlem hacmiyle seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,67 değer kazanarak 11.294,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,66 puan ve yüzde 0,67 artışla 11.294,83 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 45 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,8 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,13 sigorta, en çok düşen ise yüzde 1,05 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, yeni yıl tatili öncesinde düşük işlem hacmiyle seyrederken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısında pozitif bir seyir izledi.

Yurt içinde açıklanan veriler göre Türkiye'nin ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artarak 22 milyar 536 milyon dolara, ithalatı yüzde 2,6 yükselerek 30 milyar 518 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı 7 milyar 982 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,8 oldu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0,7 azalırken, yıllık bazda yüzde 34,93 artış gösterdi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.500 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
