Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 11.071,05 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,42 puan ve yüzde 0,47 azalışla 11.071,05 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 100,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile bilişim, en çok düşen ise yüzde 7,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri sürerken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.