Haberler

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 11.071,05 puana indi. Bankacılık endeksi değer kazanırken, bilişim sektöründe artış gözlemlendi. Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış ise son 30 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,47 değer kaybederek 11.071,05 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,42 puan ve yüzde 0,47 azalışla 11.071,05 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 100,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,11, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile bilişim, en çok düşen ise yüzde 7,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri sürerken, yatırımcılar ABD'de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine odaklandı.

BIST 100 endeksi ise günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'de kasımda Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış aylık bazda yüzde 0,87 ile son 30 ayın, yıllık bazda da yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasımda TÜFE'nin yüzde 1,31 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre yıllık enflasyonun yüzde 31,65'e ineceği hesaplanmıştı.

Analistler günün geri kalanında ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili en kritik döneme girildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

Bütün ülke onu konuşuyor!
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep

Cizre provokasyonu sonrası Barzaniler'den skandal Suriye talebi
Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu

Şehir ihya olacak! Beklenenden 3 kat fazla altın bulundu
Ruhsatı iptal edilen AVM'de mühürleme krizi! Mahkeme son dakika durdurdu

Dev AVM'yi mühürlemeye gittiler, mahkemenin kararıyla geri döndüler
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler

Öğrencilerin her türlü rezilliği yaptığı öğretmenden ders gibi sözler
Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun

Büyükçekmece'nin ardından Adalar Adliyesi'nde de soygun
'Hey gidi günler': Gupse Özay'dan lise yıllarına nostaljik selam

Gupse Özay'ın lise fotoğrafı hayranlarını geçmişe götürdü
Eşref Rüya dizisine damga vuran öpüşme sahnesi: Şeftali gibi tadı var

Reyting rekortmeni diziye damga vuran sahne: Şeftali gibi...
ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik

ABD'li savaş pilotlarının Kızılema şaşkınlığı! Böyle bir şeyi hiç görmedik
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı

Papa'nın ziyaretinden saatler sonra internette satışa çıkarıldı
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu

Yıldız futbolcuyla aşk yaşadığı öne sürülen Danla'dan ses var
Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı

Komşu dehşeti! Babanın dişlerini kırdı, anneyle oğlunu bıçakladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.