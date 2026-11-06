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BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 kazançla 11.482,60 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı ve toplam işlem hacmi 134,8 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kazanarak 11.482,60 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 149,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 134,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile metal eşya makina, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,03 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Asya ve Avrupa borsalarındaki satışların ardından ABD'de teknoloji hisseleri toparlanırken, ekimde tarım dışı istihdamın tahminleri aşması ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz artıracağına ilişkin beklentileri güçlendirdi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu, cari denge ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nin, yurt dışında ise ABD ve Çin'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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