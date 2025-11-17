Haberler

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,25 Artışla Kapattı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,39 puan artarak 10.698,13 puandan kapandı. Gün içinde yaşanan dalgalanmalara rağmen teknoloji ve sanayi endeksleri değer kazanırken, en çok işlem gören hisse senetleri arasında Koza Altın, ASELSAN ve Türk Hava Yolları yer aldı.

BIST 100 endeksi, güne 68,30 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.634,04 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.585,34 puanı, en yüksek 10.774,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kazanarak 10.698,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 122,95 puan ve yüzde 1,07 değer kazanarak 11.577,69 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 5,65, sanayi endeksi yüzde 1,56, mali endeks yüzde 1,02 ve hizmetler endeksi yüzde 0,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 81'i prim yaptı, 16'sı geriledi, 3'ü yatay seyretti. Koza Altın İşletmeleri, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 71 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 71 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5 milyon 752 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,2230 lira, satışta 42,3921 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,1366 lira, satışta 42,3054 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1590, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 artışla 64 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
