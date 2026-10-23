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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,92 değer kaybıyla 11.116,99 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 11.116,99 puandan tamamladı; BIST 30 endeksi de yüzde 0,98 azalışla 13.874,24 puandan kapandı. BIST 100 hisselerinden 72'si gerilerken altının kilogram fiyatı yüzde 1,34 azalışla 6 milyon 437 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,38 puan azalarak 11.116,99 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 14,02 puan ve yüzde 0,12 artışla 11.234,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.707,18 puanı, en yüksek 11.245,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,92 değer kaybederek 11.116,99 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 136,62 puan ve yüzde 0,98 azalışla 13.874,24 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,48, mali endeks yüzde 1,23, sanayi endeksi yüzde 1,69 ve teknoloji endeksi de yüzde 0,53 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'si geriledi, 1 tanesi de yatay seyretti. ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,20, bileşik getirisi yüzde 39,48 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,34 azalışla 6 milyon 437 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,5300, satışta 49,7285 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,5042, satışta 49,7026 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 156,8 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 2,8 artışla 116,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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