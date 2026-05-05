Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 126,15 puan artarken toplam işlem hacmi 177,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 1,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,19 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da ateşkese dair haber akışı yakından takip edilirken petrol fiyatlarındaki kısmi geri çekilme ve güçlü bilanço beklentilerinin etkisiyle pozitif seyrediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bugünkü basın toplantısında, Hürmüz Boğazı'ndaki tarafsız ülkelerin gemilerinin geçişine yönelik başlatılan operasyonun İran'a yönelik diğer saldırılardan "ayrı ve geçici" nitelikte olduğunu belirtti.

İran ile ateşkesin sona ermediğini kaydeden Hegseth, "Özgürlük Projesi'nin" tüm hızıyla devam ettiğini, bu operasyon sayesinde ticaret akışının yeniden sağlanacağını ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.