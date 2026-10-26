BIST 100 endeksi günü yüzde 0,31 artışla 11.151,96 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 34,97 puan artarak 11.151,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,33 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.180,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.003,77 puanı, en yüksek 11.215,76 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kazanarak 11.151,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 74,35 puan ve yüzde 0,54 artışla 13.948,59 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45'i prim yaptı, 48'i geriledi. Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 23 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 23 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 6 milyon 441 bin 111 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,6385, satışta 49,6385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,5300, satışta 49,7285 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1183, sterlin/dolar paritesi 1,3342 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,4 azalışla 115 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA