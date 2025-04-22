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BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,28 Artışla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 0,28 Artışla Tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 9.347,44 puana yükseldi. Endeks, en yüksek 9.409,06 puanı gördü. İşlem gören hisseler arasında en çok Türk Hava Yolları dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 9.347,44 puana çıktı.

Dün 9.321,64 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 9.378,74 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 25,80 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 9.347,44 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.325,65, en yüksek 9.409,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve mali endeks yüzde 0,04 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tofaş, Koç Holding, ASELSAN, Koç Holding ve Akbank oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,89, bileşik getirisi de yüzde 46,28 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1490, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 140,5 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,2610 liradan, avro 43,9660 liradan satılıyor.

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Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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