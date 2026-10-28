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BIST 100 endeksi günü yüzde 0,13 artışla 11.165,44 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 14,40 puan ve yüzde 0,13 değer kazancıyla 11.165,44 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 13.960,89 puana çıkarken BIST 100 hisselerinin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi ve 2'si yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 artışla 11.165,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,07 puan azalışla 11.150,96 puandan başladı. Gün içinde en düşük 11.080,38 puanı, en yüksek 11.211,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 14,40 puan ve yüzde 0,13 değer kazancıyla 11.165,44 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 26,16 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.960,89 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,28, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 4,32 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi. 2'si??????? yatay seyretti. ASELSAN, Astor Enerji, Akbank, BİM Birleşik Mağazalar ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 56 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 56 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1120, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 157,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1 artışla 115 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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