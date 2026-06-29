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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan kapandı. Bankacılık endeksi düşerken holding endeksi yükseldi. Küresel piyasalarda Orta Doğu gerilimi etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kaybederek 14.183,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 90,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 137,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,22 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel olarak günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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