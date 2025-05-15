BIST 100 Endeksi Günü 9.541,30 Puanla Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü 9.541,30 Puanla Tamamladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde en yüksek 9.761,10 puanı görmesine rağmen, günü 9.541,30 puandan kapattı ve yüzde 1,65 değer kaybetti. Altın fiyatları ve döviz kurları da işlem gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,25 puan azalarak 9.541,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 29,16 puan ve yüzde 0,30 artışla 9.730,71 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.518,51 puanı, en yüksek 9.761,10 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 değer kaybıyla 9.541,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 180,96 puan ve yüzde 1,70 kayıpla 10.469,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,30, sanayi endeksi yüzde 1,51, hizmetler endeksi yüzde 0,85 ve teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi, 1'i yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 214 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 3 bin 214 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,90, bileşik getirisi de yüzde 46,29 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 38,6079, satışta 38,7626 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 38,6662, satışta 38,8212 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1180, sterlin/dolar paritesi 1,3280 ve dolar/yen paritesi 145,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 64 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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