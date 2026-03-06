Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 286,12 puan azalarak 12.792,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 1,93 puan ve yüzde 0,01 artışla 13.080,87 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.746,23 puanı, en yüksek 13.148,73 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 367,36 puan ve yüzde 2,47 azalışla 14.531,67 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,40, hizmetler endeksi yüzde 2,36, mali endeks yüzde 2,38 ve teknoloji endeksi yüzde 3,18 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 149 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 5 bin 149 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 365 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi yüzde 38,01 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,8748, satışta 44,0506 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,8828, satışta 44,0586 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1580, sterlin/dolar paritesi 1,3352 ve dolar/yen paritesi 157,681 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 6,8 artışla 88,9 dolardan işlem görüyor.