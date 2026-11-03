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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 düşüşle 10.921,12 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 değer kazanarak 10.961,67 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 40,56 puan ve yüzde 0,37 azalışla 10.921,12 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,68, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki seçim sürecinin beraberinde getirdiği siyasi belirsizlikler ve yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişelerin, Orta Doğu'daki diplomatik ilerlemeye yönelik iyimserliği gölgede bırakmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD'deki seçim süreci, Orta Doğu eksenindeki gelişmeler ve yapay zeka harcamalarına ilişkin şüphelerin devam etmesi, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Yatırımcılar, yapay zeka alanında gerçekleştirilen büyük yatırımların sürdürülebilirliğini sorgularken, söz konusu harcamaların şirketlerin gelir ve karlılığına ne zaman katkı sağlayacağına ilişkin soru işaretleri varlığını koruyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verilerinin, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 10.900 ve 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde yüzde 2,20 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA