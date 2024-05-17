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BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 10.369,87 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 10.369,87 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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